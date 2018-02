Stiri pe aceeasi tema

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Potrivit politiei, nu a avut loc totusi nicio arestare, in timp ce organizatorii sud-coreeni nu au putut decat sa confirme incidentul pentru AFP, fara sa furnizeze mai multe precizari. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Barbatul a aparut…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Milioane de oameni se vor uita la Jocurile Olimpice de Iarna, insa aceia care nu au studiat geografia Coreei de Sud le va fi greu sa inteleaga unde au loc evenimentele, relateaza CNBC. Agentia Europeana Spatiala a situat satelitul sau Sentinel-2 deasupra orasului-gazda al Jocurilor…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu...

- Astazi a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang. Vezi mai sus o galerie foto impresionanta de la fastuoasa festivitate. PyeongChang este cel mai mic oraș-gazda, de la Lillehammer 1994 incoace. I se mai spune și "Happy 700", ceea ce inseamna ca se afla la 700…

- Editia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarna, gazduita de PyeongChang intre 9 si 25 februarie, a fost declarata deschisa oficial de catre presedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in, vineri, in cadrul unei ceremonii spectaculoase. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Moldovei). La Jocurile Olimpice participa și o moldoveanca in calitate de volunar, Catalina Bojescu. Tanara este voluntar pentru a doua oara la…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si seful de stat onorific nord-coreean Kim Yong Nam s-au intalnit vineri si au dat mana inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de AFP. Kim Yong Nam,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. CEREMONIA DE DESCHIDERE ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR EUROSPORT Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu...

- Avionul care a transportat delegatia oficiala nord-coreeana, printre care sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a aterizat vineri in Coreea de Sud, o istorica premiera cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, anunta AFP. Aparatul purtand inscriptia…

- Vineri este ziua cea mare. La ora 13, ora Romaniei, se va da startul pentru o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. Dupa doua tentative de organizare ratate, in 2000 si 2014, Coreea de Sud va gazdui in premiera o editie a Jocurilor Olimpice de Iarna. PyeongChang va fi al treilea oras asiatic care...…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu seful statului nord-coreean si cu sora numarului unu nord-coreean Kim Jong-un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a anuntat joi presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, conform news.ro.ALERTA – Cod GALBEN de ninsori abundente…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura in perioada 9-25 februarie, insa primele intreceri vor incepe astazi. De la ora 2.00 (ora Romaniei) incep partidele de curling, la dublu mixt, unde sunt programate cinci partide. Acestea vor fi urmate de alte cinci partide…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un se va deplasa in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat miercuri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmite AFP. Kim Yo-jong va face parte din delegatia la nivel inalt asteptata vineri in Coreea de Sud si…

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, felicita Rusia si SUA pentru implementarea limitarii arsenalului, prevazuta in tratatul START, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel partilor implicate in criza nucleara nord-coreeana la discutii "serioase", "absolut esentiale", in opinia sa, pentru a pune capat conflictului, relateaza AFP. Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a desemnat ca data aniversara a consolidarii armatei sale ziua de 8 februarie, in ajunul lansarii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, ceea ce ar putea pune in pericol apropierea realizata cu Coreea de Sud prin intermediul acestui eveniment sportiv, transmite…

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Phenianul, despre marimea butonului nuclear al lui Trump. Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear ‘mult mai mare’ decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui ‘dement’, ‘latratul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Premierul Japoniei vine saptamana viitoare in Romania. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni, și de catre premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas înainte în spirtul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. În urma exceptionalelor discutii…

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca exista riscul de a intra "ca somnambulii" in razboi in legatura cu Coreea de Nord si a insistat pe importanta mentinerii contactelor diplomatice in vederea denuclearizarii Peninsulei Coreea, potrivit Agerpres.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decat printr-o 'negociere directa' intre israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a…

- Comitetului Olimpic Rus i s-a interzis prezenta la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud, la Pyeongchang, si de asemenea, va trebui sa plateasca o amenda de 15 milioane de dolari. In plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor si presedintele de organizare…