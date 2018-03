Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a adaugat vineri pe lista neagra 27 de nave, 21 de companii si un om de afaceri care au ajutat Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile impuse dupa testele nucleare si cu rachete de anul trecut, a declarat agentiei France Presse un diplomat, sub rezerva anonimatului.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Noul ministru de externe al Germaniei, Heiko Maas, intreprinde miercuri prima sa vizita in aceasta calitate la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), pentru a promova candidatura tarii sale la un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, pentru un mandat de doi ani, relateaza dpa. In cadrul…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP. ''Consiliul de Securitate isi exprima puternica preocupare fata…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, scrie digi24.ro.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord.

- Echipa Globala de Cercetare și Analiza de la Kaspersky Lab a publicat rezultatele studiului sau asupra atacurilor realizate cu ajutorul programului malware Olympic Destroyer, furnizând dovezi tehnice în privința indiciilor false de o mare complexitate plasate în malware, de catre…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- "Armistitiul va debuta abia atunci cand toti beligerantii din conflict se vor pune de acord asupra modului in care acesta trebuie aplicat, pentru a se asigura ca incetarea ostilitatilor este totala si vizeaza intreaga Sirie", a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, intr-o…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Imagini uimitoare cu galeria Coreei de Nord au fost surprinse de fotografii si cameramanii prezenti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cântat…

- Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cantat pe toata durata meciului si s-au sincronizat precum la paradele din Coreea de Nord. JO DE IARNA 2018. Cum arata MAJORETELE lui Kim Jong-Un la Jocurile Olimpice de iarna…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Coreea de Sud a cerut Natiunilor Unite, miercuri, sa permita oficialilor nord-coreeni, vizati de sanctiuni, sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, care va avea loc vineri si unde va participa si sora liderului suprem al Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a inceput repatrierea muncitorilor nord-coreeni prezenti pe teritoriul sau, punand astfel in aplicare sanctiunile adoptate la sfarsitul lunii decembrie de Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat miercuri ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, informeaza AFP. "Interdictia (prezentei) muncitorilor…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Sportivii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, cu acelasi steag, la ceremonia de deschidere, o premiera in ultimii 12 ani, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Proteste MASIVE in Ucraina: manifestantii cer indepartarea de la putere…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam. Coreea de Nord "a continuat…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Administrația Donald Trump începe sa analizeze din ce în ce mai mult posibilitatea lansarii unui atac preventiv împotriva Coreei de Nord, a spus, în Senatul SUA, fostul secretar de Stat american, Henry Kissinger.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- "Nu vom cunoaste niciodata caracterul exact al activitatilor din Coreea de Nord. Nu vom sti niciodata momentul exact in care nord-coreenii vor incerca sa efectueze un nou test nuclear. Riscul principal este ca programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord sa continue sa se extinda, sa devina mai…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…

- Rusia ofera resurse regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, incalcand astfel regimul international de sanctiuni, afirma presedintele SUA, Donald Trump, avertizand ca exista riscul unui conflict militar cu Phenianul.

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- 'Aceasta rezolutie a parlamentului armean recunoaste si condamna genocidul impotriva yaziditilor in teritoriile aflate sub controlul gruparilor teroriste in Irak, in 2014', a declarat vicepresedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului a parlamentului armean, Rustam Mahmudian, prezentandu-le…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Autoritațile din Ținutul Primorie, din Extremul Orient rusesc, refuza sa repatrieze muncitorii din Coreea de Nord care sunt angajați la intreprinderile din regiune, a anunțat vineri la o conferința de presa guvernatorului provinciei, Andrei Tarasenko. In decembrie anul trecut, Consiliul de Securitate…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a discutat, marti, despre situatia umanitara din orasului sirian Raqqa, in urma eliberarii acestuia de sub controlul teroristilor, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord ar fi lovit accidental unul dintre orașele sale cu o racheta balistica lansata anul trecut. Presa internaționala a aflat ca lansarea ratata a lovit o zona populata, scrie CNBC. Una dintre rachetele balistice testate anul trecut de Coreea de Nord s-a prabușit intr-un oraș situat nu departe…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…