Stiri pe aceeasi tema

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, scrie mediafax.ro.

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Consilierii de securitate din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la sfarsitul saptamanii trecute pentru a pregati posibila intalnire dintre liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala de la Seul.

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- Comentariu de Ciprian Pop SUA este din ce in ce mai nedisimulata in aroganța sa de a face lumea sa-i serveasca propriile interese. Un exemplu tipic este raportul "Strategia naționala de securitate", prezentat de Președintele american Trump la sfarșitul anului trecut. In raport, Trump a stabilit patru…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreei de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Un submarin canadian patruleaza in partea de vest a Pacificului pentru prima data in aproape 50 de ani, intr-un context de tensiuni sporite cu Coreea de Nord, a indicat joi Ministerul Apararii canadian, citat de France Presse. In cadrul unei reuniuni la Vancouver consacrata amenintarii nord-coreene,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul…

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Uniunea Europeana a instituit luni sanctiuni impotriva altor 17 cetateni nord-coreeni avand legatura in principal cu activitati comerciale ilegale de sustinere a programelor de dezvoltare a armelor nucleare si balistice, relateaza AFP. Sanctiunile reprezinta un "mijloc de mentinere a presiunii" asupra…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Regimul de la Phenian a cerut, marti, Coreei de Sud sa renunte in totalitate la exercitiile militare pe care le desfasoara in mod regulat cu SUA, sustinand ca simpla amanare a acestora nu inseamna eliminarea pericolului de razboi din regiune, relateaza agentia Yonhap.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- 'Aceasta rezolutie a parlamentului armean recunoaste si condamna genocidul impotriva yaziditilor in teritoriile aflate sub controlul gruparilor teroriste in Irak, in 2014', a declarat vicepresedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului a parlamentului armean, Rustam Mahmudian, prezentandu-le…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.