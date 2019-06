ONU: Rusia şi China au blocat oprirea livrărilor de petrol către Phenian Rusia si China s-au opus marti unei initiative americane vizand sa blocheze livrarile de petrol rafinat catre Coreea de Nord, acuzata de Washington ca si-a depasit cotele autorizate pentru anul 2019, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP.



Rusia si China au considerat ca este nevoie de mai mult timp pentru a studia cererea americana care era sustinuta de 25 tari membre ale Natiunilor Unite, printre care Japonia, Franta si Germania, potrivit surselor.



Deocamdata, AFP nu a putut afla durata suspendarii impuse de Moscova si Beijing.



