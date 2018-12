Stiri pe aceeasi tema

- O rezolutie elaborata de SUA care condamna miscarea palestiniana Hamas pentru atacurile cu rachete in Israel nu a obtinut suficient sprijin in cadrul Adunarii Generale a ONU, relateaza dpa preluata de Agerpres Proiectul de rezolutie a intrunit 87 de voturi pentru si 58 de voturi impotriva,…

- Daca textul va fi aprobat, va fi prima condamnare de catre ONU a Hamas, organizatie ce conduce Fasia Gaza din 2007. Pentru proiectul sau, diplomata americana a obtinut, dupa o mica ajustare de limbaj, un rar sprijin unanim al Uniunii Europene. Votul este programat de la 20:00 GMT. Manevre ar putea…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a cerut marti Consiliului de Securitate o "condamnare unanima" a ultimului test cu racheta balistica al Iranului, considerat de Washington o "incalcare" a angajamentelor sale, la inceputul unei reuniuni cu usile inchise pe tema acestui dosar, relateaza AFP.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea care prevede declasificarea Hotararii CSAT nr. 17/2005 si ca sunt supuse revizuirii sentintele in care s-au administrat „probe prin mijloace tehnice speciale” in perioada de existenta a documentelor izvorate din hotararea care face obiectul legii. Proiectul…

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2018 privind Legile Justitiei a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, cu 170 de voturi „pentru” si 92 de voturi „impotriva”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca rezolutia adoptata marti de Parlamentul European cu privire la statul de drept in Romania este una "politica" si "profund incorecta". "Categoric, se vede ca este o rezolutie politica. Este profund incorecta si in cel putin cateva puncte nu are temei deloc, iar…

- Parlamentul European (PE) a adoptat azi o rezolutie referitoare la statul de drept in Romania, ca urmare a modificarilor aduse de PSD legilor Justitiei si Codurilor penale. Rezolutia vizeaza direct Guvernul Dancila, nu Romania ca stat membru UE. E o premiera ca un stat care urmeaza sa preia presedintia…