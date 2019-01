Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut cresterea numarului de membri permanenti din Consiliul de Securitate al ONU pentru a se adapta actualitatii, in contextul in care tara sa se pregateste sa se alature de la 1 ianuarie ca membru nepermanent in acest organ al Natiunilor Unite, insarcinat cu…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a atentionat ca acest program iranian pune in pericol Europa si Orientul Mijlociu, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres."In afara de a aborda activitatile Iranului in domeniul rachetelor balistice, Consiliul de Securitate nu trebuie sa ridice in 2020…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a cerut marti Consiliului de Securitate o "condamnare unanima" a ultimului test cu racheta balistica al Iranului, considerat de Washington o "incalcare" a angajamentelor sale, la inceputul unei reuniuni cu usile inchise pe tema acestui dosar, relateaza AFP.…

- ''Atunci cand sunt incalcate tratatele, trebuie combatuti infractorii'', a spus seful diplomatiei americane in discursul rostit la centrul de studii German Marshall Fund al SUA la Bruxelles, el venind in capitala belgiana pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO.Unul…

- Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test efectuat de Iran cu o 'racheta balistica cu raza medie de actiune capabila sa transporte mai multe focoase si sa loveasca unele regiuni din Europa si din Orientul Mijlociu', potrivit secretarului de stat american Mike Pompeo, care…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anuntat ca luni, la 0ra 11.00, va avea loc o reuniune de urgenta a Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagra, relateaza Medifax, care citeaza

- Ministrul de externe al Bahrainului, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, a declarat sambata, in cadrul conferintei de securitate de la Manama, ca alianta de securitate care ar urma sa grupeze SUA, state din Golf, Iordania si Egipt, va incepe sa functioneze anul viitor, transmite Reuters. Potrivit…

- Președintele iranian, Hassan Rouhani, a exprimat miercuri punctul sau de vedere cu privire la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, spunand ca nu "crede ca o țara ar indrazni sa comita o astfel de crima fara protecția Americii". Șeful Statului iranian a facut aceasta declarație in contextul unei conferințe…