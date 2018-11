Migrantii de la granita cu Mexicul care fug de violenta sau de persecutie au dreptul de a solicita azil in Statele Unite, a declarat marti Organizatia Natiunilor Unite intr-o noua incercare de a proteja migrantii de politicile americane dure privind imigratia, relateaza Reuters. Oficiali ONU au cerut in mod repetat Washingtonului sa se asigure ca solicitantii de azil sunt protejati, insa presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine. Dupa ce Donald Trump a semnat la inceputul lunii…