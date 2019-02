ONU, raport îngrijorător. Schimbări drastice de temperatură Intr-un comunicat de presa, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a precizat ca temperatura medie la suprafata Terrei a depasit in 2018 cu aproximativ 1 grad Celsius valoarea medie din epoca preindustriala (1850-1900). 'Acest an (2018) se claseaza pe locul al patrulea in topul celor mai caldurosi care au fost constatati', au relatat specialistii acestei agentii specializate din cadrul ONU. 'Cu 1,2 grade Celsius este epoca preindustriala, anul 2016, marcat de influenta unui puternic episod El Nino, isi pastreaza statutul de cel mai calduros an. In 2015 si 2017, ecartul temperaturii medii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

