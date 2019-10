ONU pune capăt misiunilor de pace de 15 ani din Haiti, pe fondul unei instabilităţi accentuate Consiliul de Securitate al ONU a pus capat marti a 15 ani de operatiuni de pace in Haiti, care vor fi continuate de o simpla misiune politica, deplangand in acelasi timp grava criza politica, economica si sociala care zguduie tara, relateaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrata reducerii drastice a prezentei ONU in cea mai saraca tara de pe continentul american, ambasadoarea SUA la ONU, Kelly Craft, a spus ca este vorba de "o zi istorica", evidentiind in acelasi timp impasul in care se afla tara. "Facem apel la toate partile din Haiti sa lucreze pasnic pentru a raspunde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

