- Masuri de ultima ora in economie. Ministrul Finantelor a anuntat, in urma cu putin timp, doua masuri foarte importante pentru relansarea economiei si pastrarea tinerilor in tara! Taxarea muncii trebuie redusa, a declarat Teodorovici! In plus, pana la finalul lunii august, Guvernul va avea…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) a anuntat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara si malnutritie in 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de crestere a riscului de foamete, potrivit France

- Coreea de Sud a facut cele mai mari donatii catre Coreea de Nord din 2008, constand indeosebi in alimente, prin intermediul programelor ONU de ajutor pentru vecinul sau de la nord, in contextul unor alerte potrivit carora milioane de dolari sunt inca necesari pentru a suplini penuria de hrana, relateaza…

- Printr-o Hotarare de Guvern vor fi transferati 700 milioane lei din fondul de rezerva in fondul de mediu pentru restituirea taxei auto, a anuntat, joi, la Guvern, ministrul Eugen Teodorovici. Astfel, ministrul isi doreste ca banii sa fie restituiti pana la sfarsitul lunii mai. De acesti bani vor beneficia…

- Incendiul Catedralei Notre-Dame a fost, evident, o drama. O drama atat de mare incat inteligența artificiala a paginii de Internet Youtube a „legat“ imaginile cu Notre-Dame in flacari cu evenimentele din 11 septembrie 2001. In paranteza fie spus, ziua incendiului – 15 aprilie – a coincis cu scufundarea…

- Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite avertizeaza ca riscul de foamete este in creștere in Orientul Apropiat și in nordul Africii, 52 de milioane de persoane fiind subnutrite, majoritatea in zone de conflict, potrivit France 24 preluat de mediafax. „Conflictele și…