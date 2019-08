ONU: Peste 1.500 de civili au fost ucisi sau raniti in iulie in Afganistan Peste 1.500 de civili au fost ucisi sau raniti in ultima luna din cauza razboiului in curs de desfasurare din Afganistan, a anuntat sambata Misiunea de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA), relateaza dpa, informeaza AGERPRES . Potrivit UNAMA, numarul victimelor civile documentate este cel mai mare din orice luna din acest an, precum si cel mai mare dintr-o singura luna din mai 2017. Tendinta principala, arata raportul, a fost o crestere accentuata a numarului victimelor civile din cauza intensificarii atacurilor militantilor in zonele urbane asupra instalatiilor militare. Agentia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

