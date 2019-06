Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul anului 2018, in lume existau circa 70,8 milioane de persoane stramutate din cauza razboaielor si a persecutiilor, un record ce reflecta amploarea exodului venezuelenilor in ultimul timp, a anuntat ONU miercuri, scrie agerpres.ro.

- Pana la aceasta data s-au primit spre solutionare 30.313 cereri pentru eliberarea unui act de identitate sau a unei vize de resedinta, cu 8- mai multe decat in perioada similara a anului trecut si cu 16- mai multe decat in 2017, potrivit unui comunicat de presa emis de dlep-iasi.ro. Din cele 30.313…

- A fost aglomerație nu numai la secțiile de votare, ci și la Biroul de Evidența a Persoanelor, acolo unde funcționarii au primit numeroase cereri de schimbare a carților de identitate. Ieri și astazi, funcționarii au eliberat 258 de carți de identitate dintre care 16 provizorii.

- La ora 17:15 s-a atins pragul de prezența de 30% din totalul persoanelor cu drept de vot, asta daca luam in calcul atat voturile exprimate in țara, cat și diaspora. In Romania au votat deja peste 5.400.000 de persoane, cele mai multe fiind din mediul rural. Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- Centrul de producție din Woking (Anglia) a inregistrat o borna importanta pentru istoria McLaren Automotive. Dupa 8 ani de producție, McLaren a ajuns la un total de 20.000 de unitați, exemplarul aniversar fiind un 600LT Spider in nuanța Chicane Grey. Primul exemplar asamblat manual la Woking a fost…

- Cel puțin 21 de cetațeni din Venezuela sunt considerați disparuți, dupa ce ambarcațiunea în care se aflau s-a scufundat în apropierea insulelor Trinidad și Tobago din Marea Caraibelor, au transmis vineri reprezentanții Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), relateaza Reuters citat de Mediafax.Ambarcațiunea…

- Majoritatea rușilor (70%) evalueaza pozitiv rolul lui Iosif Stalin in viața țarii, rezulta din rezultatele studiului Levada Center realizat in luna martie, acesta fiind un nivel record atins pe toata durata realizarii unor astfel de sondaje. Doar 19% dintre respondenți au apreciat negativ rolul lui…