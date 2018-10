ONU: Numărul de victime civile în Afganistan a atins ''niveluri extreme'' Numarul de victime in randul civililor in Afganistan ramane la ''niveluri extreme'', fiind inregistrat cel mai mare numar de decese in primele noua luni ale anului fata de aceeasi perioada in anul 2017, potrivit unui raport ONU, relateaza dpa.



Potrivit Misiunii de Asistenta a ONU in Afganistan, 2.798 de civili au fost ucisi si 5.252 raniti intre 1 ianuarie si 30 septembrie.



Cifrele reprezinta o crestere de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu o crestere de 46% a numarului de victime in urma unor atacuri sinucigase.



Atacurile cu bombe…

Sursa articol: agerpres.ro

