- Planul de actiune al Programului de tara 2018 - 2022 intre Guvernul Romaniei si Fondul Natiunilor Unite pentru Copii UNICEF a fost semnat marti de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult.…

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a donat Mongoliei 577.000 de doze de vaccin antirujeolic, seringi si truse de prim ajutor, in valoare de 500.000 de dolari americani, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de agentia Xinhua.

- 16 cetațeni straini, intre care șase copii, din Afganistan, Irak și Siria, au fost descoperiți ascunși in interiorul unei autoutilitare incarcata cu piese auto, condusa de un cetatean turc, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Prefectul Marian Serbescu i-a cerut inspectorului scolar general, prof. Genoveva Farcas, in cadrul Colegiului Prefectural care a avut loc ieri, sa se realizeze o verificare completa a tuturor scolilor si apoi sa realizeze „o situatie reala" a acestora. „Nu trebuie sa vorbim de faptul ca acea scoala…

- Ministerul Finanțelor anunțase posibilitatea alocarii banilor pentru asemenea containere inca din luna februarie, acest an, arata portalul edupedu.ro. In aceeași luna, februarie, Ministerul Educației publicase o statistica din care rezulta ca in toata țara sunt 1.489 de școli fara canalizare și apa…

- Trei din patru copii respira un aer toxic in Franta, a avertizat UNICEF, care a cerut autoritatilor franceze sa actioneze "cat mai rapid" impotriva poluarii aerului, relateaza AFP. Intr-un raport publicat joi, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii a cerut, impreuna cu ONG-uri, extinderea…

- In data de 31.03.2019, Uniunea Salvati Romania U.S.R. filiala judeteana Constanta a transmis, catre Primaria Constanta, o propunere de HCLM privind aprobarea unui Regulament de deschidere a terenurilor de sport din incinta scolilor, pentru practicarea activitatilor sportive de catre copii.Potrivit unui…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. ″In…