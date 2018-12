Stiri pe aceeasi tema

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Atacul,…

- Un numar de 56 de persoane au fost ucise si 379 ranite luna trecuta in timpul alegerilor legislative in Afganistan, a anuntat marti ONU, ceea ce face ca scrutinul respectiv sa fie cel mai sangeros inregistrat vreodata in tara, relateaza AFP. Prima din cele trei zile ale scrutinului, care…

- Franta si alte unsprezece tari din Uniunea Europeana, printre care si Romania, continua sa vanda Egiptului arme "folosite in operatiuni de represalii mortale" impotriva civililor, a acuzat marti Amnesty International, introfmreaza AGERPRES. Intr-un comunicat publicat marti dimineata si citat de France…

- De parca rolul lui de comandant la bordul Stației Spațiale Internaționale nu era suficient de grea, astronautul NASA Drew Feustel a colaborat cu trupa rock din Canada, The Tragic Hip pentru a inregistra un videoclip muzical in spațiu. Melodia “All around the world” a fost lansata de curand și a fost…

- Violentele in Irak au ucis 75 de civili in septembrie, a anuntat luni Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Irak (UNAMI), informeaza agentia Xinhua. Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta. Capitala irakiana…

- Toti cei 47 de pasageri si membri ai echipajului unui avion Boeing 737 al companiei Air Niugini au supravietuit dupa ce aeronava s-a prabusit in Oceanul Pacific, in apropierea aeroportului de insula Weno din Statele Federate ale Microneziei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise dupa ce barbati inarmati au deschis focul in timpul unei parade militare organizate sambata la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, cu ocazia Zilei nationale a fortelor armate, care marcheaza pe 22 septembrie declansarea de catre Bagdad a razboiului cu Iranul (1980-1988)…