Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat vineri Venezuela "sa nu recurga la forta letala impotriva manifestantilor", in contextul in care sambata ar putea avea loc violente cu ocazia transportului de ajutor umanitar american in aceasta tara, relateaza AFP. "ONU va continua sa actioneze…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, face un apel puternic la evitarea violentei in Venezuela, a afirmat un purtator de cuvant al organizatiei vineri, dupa ce a avut loc primul incident, soldat cu victime, in contextul eforturilor de a aduce ajutoare umanitare in tara sud-americana, in pofida…

- Insula olandeza Curacao a avertizat vineri ca nu va permite ca ajutorul umanitar destinat Venezuelei sa-i paraseasca teritoriul fara acordul autoritatilor de la Caracas, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citeste si O copie a dosarul Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea,…

- Autoritațile din Venezuela au refuzat sa permita accesul in țara unei delegații de europarlamentari, susținand ca aceștia au zburat la Caracas avand "motive conspiraționiste", potrivit postului Euronews, scrie Mediafax.Luna trecuta, Parlamentul European l-a recunoscut pe Juan Guaido, liderul…

- "Cu Elliott Abrams, noi am avut deja doua reuniuni la New York", a declarat Nicolas Maduro. Intalnirile dintre Jorge Arreaza si Elliott Abrams au durat ''doua ore prima oara si trei ore a doua oara, acum cateva zile'', a precizat el. Liderul socialist s-a declarat pregatit sa se intalneasca…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a invitat - joi, in marja Forumului economic mondial de la Davos -la "dialog" in Venezuela pentru a se evita o "escaladare" a tensiunilor care ar putea duce la "dezastru" in aceasta tara, potrivit AFP. "Speram ca dialogul sa fie posibil pentru a…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…