Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei). Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema 'Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila', unde va sustine o interventie in cadrul sesiunii…

- Orașul Timișoara, cunoscut ca unul dintre cele mai mari aglomerari urbane din Romania, este popular in vestul Europei pentru varietatea etnica și culturala cu care se mandrește de zeci de ani. De la frumuseți arhitecturale la delicii culinare grozave și o viața de noapte activa – le poți gasi, cu ușurința,…

- Intrand in Bulgaria prin Ruse, Plovdiv se afla la 340 de km de granița cu Romania. Drumul este placut, lejer, presarat cu mici atracții naturale, precum peștera Orlova Chuka (langa Dve Mogili), sau vechi orașe, ca Veliko Tarnovo, „orașul țarilor” și capitala a Țaratului vlaho-bulgar, sau ca Stara Zagora,…

- Inceputul procesului de desprindere l-a constituit adoptarea in septembrie 1990 a unei noi constitutii, care prevedea pe langa numele de Republica Macedonia si principiul autodeterminarii, al dreptului la secesiune fata de Federatia Iugoslava, dar si principiile de baza ale unor legi cum…

- Intrevederea ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, cu Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministru pentru reforma judiciara si ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astazi, 26 august 2019, o intalnire cu Ekaterina…

- Intrevederea prim-ministrului Viorica Dancila cu Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministru pentru reforma justitiei si ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 26 august 2019, pe Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministru pentru reforma justitiei…

- Vicepremierul si ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei, Ekaterina Zaharieva, a declarat luni ca interconectorul de gaze cu Romania si statia de comprimare vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an. "Si eu, si Guvernul bulgar ne bucuram foarte mult ca lucram cu Guvernul dumneavoastra…

- Echipele romanești au ajuns la coada Europei fotbalistice. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au inceput competițiile in care sunt angrenate pe ”Batranul Continent” inca din primul tur preliminar, iar Viitorul va debuta in turul secund din Liga Europa. O situație inacceptabila in opinia lui Mircea Pascu,…