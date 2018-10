ONU: Mancarea risipita de statele bogate ar putea pune capat foametei mondiale

Tarile bogate risipesc anual produse alimentare in valoare de 750 de miliarde de dolari, dublu fata de cantitatea necesara pentru a pune capat foametei mondiale, a declarat marti presedintele Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley.



Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentatiei, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a informat ca aproximativ o treime din productia alimentara mondiala, adica aproximativ 1,3 miliarde tone de produse, in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, este pierduta sau aruncata in fiecare an. In plus, daca tendintele…