ONU lansează un nou program contraterorism Centrul de Contraterorism al ONU a lansat marți un nou program de urmarire a potențialilor teroriști straini prin intermediul unui software, potrivit UN News.



Programul, descris de Centrul Contraterorism al ONU ca o "inițiativa pilot", este construit pentru a ajuta țarile sa își îmbunatațeasca sistemele de urmarire a luptatorilor teroriști straini și a infractorilor periculoși, prin colectarea, identificarea și analiza datelor pasagerilor.



