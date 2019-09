Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat marti ca presedintele american Donald Trump 'a ascultat cu interes' prezentarea reformelor in domeniul controlului armelor din aceasta tara, in cadrul intalnirii pe care cei doi lideri au avut-o in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, transmite Reuters. 'A fost o discutie in jurul (programului nostru de) rascumparare a armelor si a muncii pe care am depus-o pentru a elimina armele semiautomate, in stil militar, si pustile de asalt', le-a declarat Ardern reporterilor. 'Am simtit un interes', a adaugat ea.…