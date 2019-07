Iranul a denuntat din nou, miercuri, in cadrul Natiunilor Unite, "terorismul economic" al SUA, care au impus sanctiuni regimului de la Teheran "pentru atingerea unor obiective politice nelegitime", informeaza AFP. "Poporul nostru sufera de cea mai brutala forma a terorismului economic, care ii vizeaza in mod deliberat pe civilii nevinovati pentru atingerea unor obiective politice nelegitime", a afirmat seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, in cadrul unei conferinte consacrate dezvoltarii durabile, desfasurata la New York. Aceste sanctiuni "ilegale" au creat "obstacole enorme" Republicii…