Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oraș in care apar intamplari neobișnuite, la New York in parcul Riverside, in partea superioara a Manhattan-ului, a aparut doua duzini de capre, potrivit www.ny1.com. Caprele au fost aduse, ca intr-un fel de concediu, curata parcul de plantele invazive ...

- Un islamist rezident în orasul american New York a fost condamnat pentru oferirea de asistenta logistica miscarii siite libaneze Hezbollah, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.com citat de Mediafax.Ali Kourani a fost gasit vinovat de juratii unei instante judiciare…

- Impozitarea carbonului, iar nu a salariilor. Secretarul general al ONU, António Guterres, apreciaza ca cei care au provocat schimbarile climatice, nu cetațenii de rând, ar trebui sa plateasca impozite asupra gazelor cu efect de sera, relateaza Diario De Noticias preluat de Rador. António…

- Centrul de Contraterorism al ONU a lansat marți un nou program de urmarire a potențialilor teroriști straini prin intermediul unui software, potrivit UN News. Programul, descris de Centrul Contraterorism al ONU ca o "inițiativa pilot", este construit pentru a ajuta țarile sa își…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ingrijorat de intensificarea ostilitatilor in nord-vestul Siriei, le-a cerut luni partilor implicate in conflict sa ii protejeze pe civili si a solicitat Rusiei sa contribuie la respectarea armistitiului, relateaza AFP. "La 5 mai, trei centre…

- Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru comerț și Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei americane, vor efectua o vizita oficiala în Beijing, în data de 30 aprilie, pentru discuții comerciale cu oficialii chinezi, a transmis Casa Alba, conform Reuters. „Discuțiile de saptamâna…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a apreciat miercuri ca mai este timp sa se ajunga la un armistitiu in Libia si sa se evite o mare confruntare pentru Tripoli, ceea ce ar fi "ce e mai rau" pentru aceasta tara, transmite EFE. "Este clar ca suntem in fata unei situatii foarte periculoase si…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) va suporta din propriul buget costurile pentru un numar mai mare de controale in randul fotbalistilor din Liga I. Oficialul LPF a precizat ca gruparile…