- Revenit la ONU la un an dupa ce a amenintat ca va "distruge complet" Coreea de Nord, Donald Trump a laudat luni bunele sale relatii cu Kim Jong Un, al carui spirit deschis l-a salutat, afisandu-si optimismul in acest spinos dosar, relateaza AFP. Abia sosit la New York pentru Adunarea Generala anuala…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, va efectua saptamana viitoare o noua vizita in Coreea de Nord, anunta Departamentul de Stat american, potrivit Mediafax.Mike Pompeo l-a numit joi pe Stephen Biegun, fost membru al Consiliului de administratie al companiei Ford, in functia de emisar…

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza o activitate…

- Coreea de Nord a inceput sa restituie Statelor Unite ramasite ale unor militari americani ucisi in timpul Razboiului Coreei (1950-1953), asa cum s-a angajat Phenianul sa faca dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamani dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni "extrem de bucuros" de starea negocierilor cu Coreea de Nord, intr-un moment in care multi observatori subliniaza absenta unor progrese concrete la peste o luna de la summitul cu Kim Jong Un, relateaza AFP. "Nicio racheta nu a fost lansata de Coreea…

- Donald Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, dupa ce Rohani a declarat duminica ca "americanii trebuie sa inteleaga ca pacea cu Iranul este mama oricarei paci, iar razboiul cu Iranul este mama tutuor razboaielor". "Sa nu mai ameninti niciodata…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…