ONU despre Afganistan: Numărul victimelor civile în trimestul al treilea a atins un nou record In perioada 1 iulie - 30 septembrie, 1.174 de civili au fost ucisi si 3.139 au fost raniti, conform unui bilant al Misiunii ONU in Afganistan (UNAMA), mentionat intr-un raport trimestrial. 'Este cel mai mare numar de victime civile inregistrat in cursul unui singur trimestru' din 2009, conform UNAMA. Luna iulie a fost cea mai sangeroasa dintre toate in privinta numarului de victime, cu 425 de morti, de cand UNAMA a inceput sa tina sistematic evidenta pierderilor civile, in 2009. In primele noua luni ale anului 2019, UNAMA a inregistrat 2.563 de civili ucisi, dintre care aproape jumatate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

