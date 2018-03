ONU denunţă deteriorarea puternică a situaţiei umanitare din Yemen Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP.



''Consiliul de Securitate isi exprima puternica preocupare fata de deteriorarea continua a situatiei umanitare din Yemen si impactul umanitar devastator al conflictului asupra civililor'', se subliniaza intr-o declaratie.



