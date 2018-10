Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Kanye West s-a intalnit cu Donald Trump și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, joi, la Casa Alba, iar evenimentul a starnit reacții dintre cele mai diverse in media și pe rețelele de socializare online, de la dispreț la tristețe, dar și declarații de sprijin, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Printre…

- Pretedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a discutat cu directoarea Goldman Sachs Dina Powell, o fosta consiliera a sa, despre o eventuale nominalizare la succesiunea lui Nikki Haley in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Trump…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Donald Trump a incercat joi sa disipeze impresia puternica a unei presedintii disfunctionale in care se succed plecari intr-un ritm neinfranat, pe fondul unor evolutii judiciare pline de amenintari, relateaza AFP.”Fake News (...) adora sa vobeasca despre haos la Casa Alba, desi stiu bine ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters conform…

- Casa Alba a explicat, miercuri seara, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a negat ca Rusia ar avea actiuni antiamericane, subliniind ca liderul SUA a raspuns negativ cererilor jurnalistilor de a-i adresa intrebari, informeaza site-ul agentiei Reuters.