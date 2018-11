Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut la cea mai mica valoare din ultimul an. O unitate intreaga a acestei monede virtuale, criptomoneda cea mai cunoscuta, s-a tranzacționat cu maxim 5.200 de dolari. Aceasta este cea mai mica valoare inregistrata in ultimele 13 luni. Analiștii economici vorbesc despre o prabușire a criptomonedei,…

- Cotația bitcoin a scazut cu mai mult de 12%, atingand cel mai slab nivel din mai mult de un an. Prețul celei mai populare criptomonede a coborat sub 5500 de dolari (5495 de dolari la momentul redactarii acestui articol), departe de nivelul pe care l-a atins in timpul ascensiunii de la sfarșitul anului…

- Bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzactionat in declin cu 9%, la 5.690,47 dolari pe unitate. ”In ultimele cateva zile ati putut observa o consolidare, iar pretul evolueaza in scadere. Trecerea sub pragul de 6.200 de dolari pe unitate…

- Un grup de solicitanti de azil din Afganistan respinsi de Germania a ajuns in capitala afgana Kabul miercuri, cu un avion, au anuntat oficiali ai aeroportului, informeaza dpa. Avionul a aterizat pe...

- Sublocotenentul pm Madalin Stoica a cazut la datorie pe data de 15 septembrie 2017 in urma unui atac asupra unei patrule romanesti care executa o misiune in regiunea Kandahar din Afganistan. La propunerea ministrului apararii nationale, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a decorat post mortem…

- Un protest inedit este programat pentru sambata seara, incepand cu ora 18.00, in Piata Victoriei. Potrivit unui anunt al comunitatilor Coruptia Ucide si Rezistenta, la protest va participa si celebrul pianist Davide Martello, cunoscut pentru faptul ca a cantat in multe zone de conflict din lume (in…

- Activitatile holdingurilor este sectorul economic din Romania cu cea mai mare scadere a veniturilor, in ultimul deceniu, de 70%, ajungand la 149 de milioane de lei, potrivit unei analize realizate de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari Bancari din Romania - AAFBR.

- 23 de jandarmi din intreaga tara au plecat in misiune in Afganistan, unde timp de sase luni vor oferi instruire, consiliere si asistenta pentru fortele afgane. Printre acestia se numara si un reprezentant al Jandarmeriei Maramures, respectiv plutonierul major Lazar Daniel. “O noua misiune internationala…