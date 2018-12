Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si-a exprimat duminica sprijinul pentru Pactul global cu privire la migratii si a lansat un apel catre comunitatea internationala sa dea dovada de 'responsabilitate, solidaritate si compasiune' fata de migranti, transmite AFP.''Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata…

- Reprezentanti din peste 100 de tari se reunesc luni si marti la Marrakesh (Maroc) pentru a aproba oficial Pactul global cu privire la migratii, creat sub egida ONU, in pofida controverselor generate de acest text fara precedent, scrie agerpres.ro.

- Mai multe tari au adoptat in ultimii ani masuri draconice si controversate pentru a opri imigratia. Iata care sunt cele mai emblematice cazuri in acest sens, potrivit AFP. SUA: Zidul lui Trump Presedintele american Donald Trump, care a facut din imigratie o tema majora in campania electorala din 2016,…

- Anii 2000 au fost marcati de miscari masive de populatii care au fugit din calea conflictelor, a saraciei sau persecutiilor. Iata o parte dintre aceste deplasari, rezumate de France Presse. Siria Conflictul din Siria, declansat de reprimarea sangeroasa a unor manifestatii pentru democratie, s-a soldat…

- Reprezentanti din peste 100 de tari se reunesc luni si marti la Marrakesh (Maroc) pentru a aproba oficial Pactul global cu privire la migratii, creat sub egida ONU, in pofida controverselor generate de acest text fara precedent, informeaza AFP. Conferinta interguvernamentala organizata in orasul din…

- Plenul Parlamentului European a adoptat marti, 13 noiembrie, rezolutia cu privire la statul de drept din Romania. Au fost 473 de voturi pentru, 151 impotriva si 40 de abtineri.Stire in curs de actualizare.

- 'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut.Pactul, care urmeaza sa primeasca votul final in decembrie, abordeaza chestiuni precum motivatia migrantilor,…

- Potrivit site-ul EU Observer, votul a fost exprimat la capatul unei dezbateri consacrate cadrului financiar multinațional al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. El a fost inițiat de catre deputatul Jan Skopecek, din partea Partidului Democratic Civic, in opinia caruia un vot impotriva Ungariei…