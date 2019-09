"Aceasta lege, daca va fi aprobata si aplicata, va reduce si mai mult spatiul democratic", a declarat Bachelet in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, la Geneva.



In 14 august, presedintele Adunarii Constituante si numarul 2 al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, a amenintat, in timpul unei declaratii televizate, ca va supune la vot o lege in acest sens. "O cerea comandantul Chavez. Noi vom executa si vom aproba o lege ce va sanctiona drastic ONG-urile si persoanele care primesc bani de la imperialism pentru a conspira impotriva tarii noastre", a spus Cabello la postul…