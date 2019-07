Carteluri ale criminalitatii transnationale se dezvolta din ce in ce mai puternic in Asia de Sud-Est si fac profit exploatand coruptia generalizata, slaba aplicare a legii si lipsa controalelor la frontiere, a declarat joi Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters din Bangkok.



Astfel de grupuri genereaza profituri de zeci de miliarde de dolari in fiecare an dintr-un comert in crestere cu droguri, marfuri contrafacute si medicamente, contrabanda cu persoane si trafic de animale salbatice si lemn, a adaugat organizatia.



"In multe parti ale Asiei de Sud-Est, plata sistematica…