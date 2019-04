Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni miercuri, la cererea Washingtonului, pentru a discuta despre criza umanitara din Venezuela, au indicat vineri diplomati, citati de AFP. SUA au cerut aceasta reuniune joi, in contextul unor preocupari crescande privind impactul pe care impasul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a deschis, la 12 martie 2019, Conferinta Internationala cu tema"Consolidarea Rezilientei la Dezastrele Naturale", organizata, la Bucuresti, de Ministerul Afacerilor Externe, in parteneriat cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta/MAI. Conferinta se…

- Cel putin 21 de angajati ai ONU se numarau printre pasagerii avionului prabusit in Etiopia, a anuntat luni secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, transmit dpa si AFP. "Este o zi trista pentru organizatia noastra", a declarat Guterres in deschiderea unei conferinte anuale consacrate…

- SUA au cerut ca joi Consiliul de Securitate al ONU sa voteze asupra unui proiect de rezolutie care solicita organizarea in Venezuela de alegeri prezidentiale "libere, corecte si credibile", precum si acces liber pentru ajutoarele umanitare, informeaza AFP si EFE, citand surse diplomatice. …

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…