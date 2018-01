ONU: Consiliul de Securitate discută luni despre ofensiva turcă în Siria Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP.



O reuniune era deja prevazuta pentru a dezbate raportul intocmit de seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, dupa recenta sa vizita in Siria.



La cererea Frantei, intalnirea cu usile inchise va analiza, de asemenea, escaladarea militara din Siria marcata de ofensiva turca impotriva Unitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

