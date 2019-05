Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, recunoscut de comunitatea internationala, a indemnat vineri Consiliul de Securitate al ONU sa actioneze pentru a opri ofensiva asupra capitalei libiene lansata de maresalul Khalifa Haftar, exprimand in acelasi timp regretul in legatura cu divizarea comunitatii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a apreciat miercuri ca mai este timp sa se ajunga la un armistitiu in Libia si sa se evite o mare confruntare pentru Tripoli, ceea ce ar fi "ce e mai rau" pentru aceasta tara, transmite EFE. "Este clar ca suntem in fata unei situatii foarte periculoase si…

- Circa 4.500 de persoane de la periferia capitalei libiene Tripoli au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma luptelor intre combatantii Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul tarii, si fortele fidele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), potrivit…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Consiliul de Securitate al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu activitatea militara de lânga capitala Libiei, Tripoli, avertizând ca aceasta amenința stabilitatea țarii și a cerut trupelor Armatei Naționale Libiene (LNA) comandate de Khalifa Haftar sa opreasca toate…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, efectueaza o vizita la New York, in perioada 27 martie ndash; 2 aprilie 2019, prilej cu care va participa la o serie de reuniuni, care se desfasoara, in aceasta perioada, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite, continuand astfel demersurile de promovare…