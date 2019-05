ONU: Conflictul a dat înapoi dezvoltarea Yemenului cu un sfert de secol Optzeci la suta din populatia de 28 de milioane de locuitori se bazeaza pe ajutoare si 10 milioane de persoane sunt in pragul foametei, a notat el. Rebelii houthi lupta impotriva guvernului recunoscut pe plan international din 2014. Guvernul este sustinut de o coalitie condusa de sauditi, ale carei bombardamente au devastat infrastructura yemenita si au provocat mii de morti in randul civililor. 'Este trist ca comunitatea internationala a asteptat atat de mult' pana cand cei implicati in conflict au ajuns la concluzia ca razboiul nu trece de la sine si nu poate fi castigat, a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi, sambata, a retragerii rebelilor houthi din porturile Hodeida, Salif si Ras Issa, din vestul Yemenului, s-a desfasurat 'conform planurilor stabilite', a comunicat duminica ONU, in pofida afirmatiilor contrare ale guvernului yemenit, transmite AFP. 'Cele trei porturi au fost supravegheate…

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat sambata ca au inceput retragerea din trei porturi-cheie ale țarii, in conformitate cu un acord semnat in decembrie la Stockholm, potrivit France 24, potrivit Mediafax.Decizia rebelilor este un prim pas pentru dezamorsarea conflictului din Yemen, care a inceput…

- Ministrul yemenit al Informatie, Moammar al-Eryani, a scris pe Twitter ca propunerea rebelilor houthi de a se retrage din porturile Hodeida, Saleef si Ras Issa este inexacta si induce in eroare, transmite sambata Reuters. Al-Eryani a precizat ca orice retragere unilaterala, care nu permite…

- Rebelii houthi ar urma sa inceapa sambata sa se retraga din orasul port Hodeida, prima etapa a incetarii ostilitatilor cu guvernul yemenit decisa in decembrie, potrivit unui comunicat de presa emis vineri de seful misiunii de observare a ONU din Hodeida, Michael Lollesgaard, informeaza AFP. Retragerea…

- "Suntem pregatiti pentru sacrificiu. Suntem pregatiti cu oameni, bani si arme", a declarat Abdul-Malek al-Houthi intr-un rar interviu la postul de televiziune al rebelilor, Al Massira.Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt stalpii unei coalitii militare care intervine din martie…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a lansat miercuri atacuri asupra unor tinte Houthi in capitala Yemenului, Sanna, conform televiziunii de stat saudite Ekhbariya, scrie news.ro, care citeaza Reuters. Coalitia a informat ca atacurile au vizat o fabrica de drone a militantilor Houthi si un…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Potrivit lui Abdul Rahim Samai, directorul Departamentului de Sanatate Publica si Populatie din provincia Taiz, de la inceputul lunii ianuarie au fost raportate circa 5.488 de cazuri suspecte de holera.Autoritatile sanitare din aceasta provincie au inregistrat 335 de cazuri confirmate de…