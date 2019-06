Stiri pe aceeasi tema

- Inuman! Un barbat a ținut ascunse cadavrele mamei și al unchiului pentru a primi pensia celor doi. Unde au fost gasite cadavrele mamei, moarta de șase luni și al unchiului, mort de trei ani. Poliția s-a ingrozit

- Tribunalul Alba a dispus solutii diferite in cazul bataii din Sebeș: un barbat achitat pentru tentativa de omor, iar altul condamnat la inchisoare in regim de detentie In cazul bataii din Sebeș, unul a fost condamnat la inchisoare cu executare, iar al doilea a fost achitat. Astfel, inculpatul Padurean…

- Echipa formata din Ashleigh Barty și Samantha Stosur s-a impus în fața cuplului Aryna Sabalenka/Victoria Azarenka, scor 7-5, 3-6, 6-2, pe Pat Rafter Arena din Brisbane, și a adus calificarea Australiei în finala FedCup dupa o pauza de 26 de ani.Australia va gazdui în noiembrie…

- The Brussels Times : Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now Planurile pentru un proiect pilot ce prevedea implementarea unei rețele 5G in Bruxelles au fost amanate datorita suspiciunii ca ar afecta sanatatea cetațenilor. Ministrul Mediului, Celine Fremault a declarat ca „nu pot primi…

- Prim-ministrul Australiei a anunțat ca statul va porni o ancheta de trei ani la nivel național, cu privire la abuzurile fața de persoanele cu dizabilitați, scrie BBC News. În ultimii ani națiunea a fost martora unor cazuri cumplite de abuz, petrecute în centre de îngrijire,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Doi dintre liderii partidului australian de extrema dreapta One Nation, James Ashby și Steve Dickson, au afirmat ca bausera scotch "timp de trei sau patru ore" când au discutat cu un reporter sub acoperire al Al-Jazeera despre o donație de 20 de milioane de dolari de la lobby-ul american…

- Echipa nationala de triatlon a Australiei a castigat prima etapa a Seriei Mondiale, proba ”stafeta mixta”. La competitia din Abu Dhabi, sportivii australieni au avut o concurenta acerba din partea echipei Statelor Unite.