Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a denuntat luni violurile si agresiunile sexuale comise recent asupra a peste 150 de femei si fete in Sudanul de Sud de catre barbati inarmati, intre care mai multi in uniforma, cerand autoritatilor sa ii aduca pe vinovati in fata justitiei, relateaza AFP.



"In cursul ultimilor 12 zile, peste 150 de femei si fete au cautat ajutor dupa ce au suferit agresiuni sexuale, inclusiv violuri, in apropiere de Bentiu in Sudanul de Sud", se arata intr-un comunicat comun semnat de trei responsabili ai ONU - Henrietta Fore (UNICEF), Mark Lowcock (Afaceri Umanitare)…