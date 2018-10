Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Edogan, a asigurat marti ca jurnalistul opozant saudit Jamal Khashoggi, care a disparut cu trei saptamani in urma odata ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a fost victima unui asasinat premeditat, relateaza agentia EFE. Erdogan a prezentat cronologia…

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Organizatia Amnesty International (AI) a declarat sambata ca explicatia Arabiei Saudite cu privire la moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul pare sa fie o musamalizare a "unui asasinat ingrozitor", transmite Reuters. "Rezultatele anchetei facute de autoritatile…

- Cele mai importante organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului si presa au facut apel Turciei sa ceara Natiunilor Unite sa lanseze o ancheta internationala in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul publicatiei The Washington Post.

- Echipa de anchetatori turci si-a incheiat perchezitiile la consulatul Arabiei Saudite si la resedinta consulului la Istanbul, in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza joi dpa. Agentia de presa turca Anadolu a difuzat joi dimineata imagini cu…

- Lovitura de teatru în cazul jurnalistului saudit disparut în urma cu doua saptamâni. Riadul ar putea recunoaste ca Jamal Khashoggi a murit în consulatul saudit din Istanbul, așa cum acuza autoritațile turce.

- Sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul urmeaza sa fie perchezitionat luni dupa-amiaza, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit unor surse doplomatice citate de postul NTV, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi, care s-a…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.