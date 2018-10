Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a facut apel marți la desfașurarea unei anchete independente și imparțiale in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Anadolu, citat de Mediafax.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Organizatia Amnesty International (AI) a declarat sambata ca explicatia Arabiei Saudite cu privire la moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul pare sa fie o musamalizare a "unui asasinat ingrozitor", transmite Reuters. "Rezultatele anchetei facute de autoritatile…

- Echipa de anchetatori turci si-a incheiat perchezitiile la consulatul Arabiei Saudite si la resedinta consulului la Istanbul, in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza joi dpa. Agentia de presa turca Anadolu a difuzat joi dimineata imagini cu…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul urmeaza sa fie perchezitionat luni dupa-amiaza, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit unor surse doplomatice citate de postul NTV, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi, care s-a…