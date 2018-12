Organizatia Natiunilor Unite a anuntat marti ca vor fi necesare fonduri in valoare de 738 de milioane de dolari pentru a ajuta, in 2019, statele vecine Venezuelei sa faca fata fluxului de refugiati si migranti veniti din aceasta tara, victima a unei grave crize economice si umanitare, informeaza Reuters. Este pentru prima data cand aceasta criza este inclusa in apelul anual al ONU la colectare de fonduri in scopuri umanitare, suma totala estimata pentru anul viitor fiind de 21,9 miliarde de dolari, fara a lua in calcul si Siria. Din 2015, trei milioane de venezueleni au fugit de problemele politice…