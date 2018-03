Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 8 martie, atentia noastra se indreapta spre femeia crestina in care se impletesc simfonic delicatetea feminina cu virtutea curajului si tendinta spre contemplarea frumosului cu activitatea creatoare. La poarta inimii ei sta, drept straja, constiinta, iar peste pragul inimii ei nu paseste…

- Mesajul primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, cu prilejul celebrarii, in data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeii: “Un gand plin de admirație, frumos și respect pentru cele care, prin iubire, emoție, delicatețe, devotament, incredere…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, reporterițele din Trustul General Media Grup au fost felicitate de Partidul Democrat. Pe rețelele de socializare, mai multe jurnaliste au postat poze cu buchetele de flori, insoțite de un mesaj semnat de Vladimir Plahotniuc.

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- „In ziua de 8 martie, atentia noastra se indreapta spre femeia crestina in care se impletesc simfonic delicatetea feminina cu virtutea curajului si tendinta spre contemplarea frumosului cu activitatea creatoare. La poarta inimii ei sta, drept straja, constiinta, iar peste pragul inimii ei nu paseste…

- Consiliul Local Alba Iulia se intrunește, marți, 6 martie, in ședinta de indata, avand pe ordinea de zi doua proiecte ce fac parte din domeniul social, inițiate de primarul Mircea Hava: 1. Acordarea sumei de 2.223 lei doamnei Breaz Maria din municipiul Alba Iulia, vaduva de razboi, cu ocazia Zilei Internationale…

- Consiliul Judetean Suceava - Centrul Cultural Bucovina organizeaza miercuri, 7 martie, de la ora 18:30, la Cinema "Modern", spectacolul dedicat Zilei Internationale a Femeii, intitulat "Varietati de primavara". Isi dau concursul orchestra, solistii si corpul de balet ai ...

- Cu doua zile inainte de 8 martie, Cupru Min SA Abrud organizeaza un concert extraordinar dedicat Zilei Internaționale a Femeii avand ca invitat special pe renumitul interpret Ștefan Hrușca, eveniment la care sunt așteptate sa participe doamnele și domnișoarele din aceasta societate, din Abrud și din…

- Consiliul Judetean Suceava organizeaza miercuri, 7 martie, de la ora 18.30, la Cinematograful Modern din municipiul Suceava, spectacolul „Varietati de primavara", dedicat Zilei Internationale a Femeii.Isi dau concursul orchestra, solistii si corpul de balet al Ansamblului Artistic ...

- Ansamblul folcloric profesionist ”Țara Vrancei” va organiza pe 8 martie un spectacol deosebit, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Spectacolul muzical-coregrafic, intitulat ”Flori pentru ființa draga”, va avea loc la Sala Balada pe 8 martie, incepand cu ora 18.00, și poate fi un excelent cadou pentru…

- Copiii care au eczema fac parte din familii ai caror membri sufera frecvent de astm, febra fanului sau alte alergii. Expertii spun ca sunt copii predispusi genetic la a face tot felul de eczeme. Jumatate din copiii care au de-a face cu eczemele pot dezvolta mai tarziu astm sau febra fanului.

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural „Dragan Muntean” va invita luni, 5 martie 2018, la ora 18.00, in sala mica a Centrului Cultural „Dragan Muntean”, la spectacolul folcloric „Cantec pentru Mama”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

- In intampinarea primaverii și a Zilei Internaționale a Femeii, adminisitrația publica din municipiul Roșiorii de Vede, prin Direcția de cultura, educație, arte și sport, organizeaza o serie de manifestari culturale și sportive. Ieri, cu ocazia Zilei dedicate Marțișorului, au fost inmanate marțișoare…

- Cursantii Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura ,,Augustin Bena” Alba vor sustine, duminica, 4 martie 2018, la Alba Iulia evenimentul „Martisor calator, mamei, cu mult drag si dor”, un spectacol dedicat Zilei Internationale a Femeii dar si Martisorului, simbolul primaverii. Spectacolul…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 8 martie, ora 13.30, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, sarbatorirea Zilei Internaționale a Femeii printr-o manifestare cultural-educativa cu tema „Femeile dinastiei Romanov”.

- O majoritate stransa a alegatorilor Partidului Social-Democrat german (SPD) sunt in favoarea reeditarii "marii coalitii" dintre social-democratii germani si conservatorii cancelarului Angela Merkel, a aratat un sondaj facut public miercuri, transmite Reuters. Potrivit sondajului realizat de institutul…

- Centenarul ii prinde pe toți romanii intr-un moment de cotitura. Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: povestea Romaniei de azi este una trista, cu un final necunoscut. Din Maramureș pana la Giurgiu și de la Tulcea la Arad, suntem puși in situația de a reflecta cu privire la amenintarile la adresa viitorului…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ”Dragan Muntean” va invita, luni, 5 martie 2018, la ora 18.00, in sala mica a Centrului Cultural, la spectacolul ”Cantec pentru mama”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. La eveniment participa interpreți și grupuri folclorice cunoscute – Gabi…

- Exporturile alimentare ale Rusiei au crescut cu 25% anul trecut, la nivelul record de 19 miliarde de dolari, arata datele publicate de Centrul rus de export. Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.…

- Impact Hub Bucharest, cu sprijinul Ambasadei SUA in Romania, organizeaza pe 3 martie cea de-a doua editie a evenimentului Women of Romania. Parte din actiunile desfasurate la nivel global cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, editia din acest an poarta tema #PressForProgress. 0 0 0 0…

- Zborurile pe distante scurte si medii vor fi mai putin afectate, 75% si, respectiv, 85% dintre acestea urmand sa fie operate. Compania aeriana a anuntat ca se astepta ca doar 28% din angajati sa-si intrerupa activitatea, ceea ce i-ar fi permis mentinerea a 75% din serviciile sale. Inaintea grevei, Air…

- Daca nu stiai, fiecare om elimina noaptea, pana la jumatate de litru de transpiratie. De aceea, trebuie sa ai grija ca salteaua sa fie cat mai curata, cu atat mai mult cu cat exista solutii simple si la indemana. Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa aspiri salteaua cu un aspirator,…

- Toate locuitoarele orașului Turceni iși pot procura, incepand de astazi, o invitație gratuita de la primaria orașului pentru evenimentul dedicat Zilei Internaționalae a Femeii. „Incepand de maine, 15 februarie 2018, doamnele și domnișoarele din orașul Turceni sunt invitate sa se inscrie la…

- • Un consumator roman cheltuie doar 4 euro pe an pe sampon, respectiv echivalentul unei sticle medii de produs • Suma este printre cele mai mici din Europa, similara doar cu cea din Bulgaria, dar de trei ori mai mica decat in Germania • Suma cheltuita este insa direct proportionala cu puterea de cumparare.

- Judi Dench, Julie Walters, Ian McKellen si Ben Kingsley se numara printre actorii care au fost desemnati ambasadori speciali ai celebrului teatru londonez Old Vic, care va sarbatori in luna mai implinirea a 200 de ani de la infiintare, informeaza Press Association. Ambasadorii vor sustine monologuri,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna acorda sprijin financiar pentru achizitionarea alocatiei zilnice de hrana si a rechizitelor scolare pentru aproape 150 de elevi mici care participa la programul after-school. Jumatate din costul programului este suportat de Consiliul Județean Covasna (25 la suta) și administrațiile…

- Acestea sunt acordate cuplurilor de indragostiți care iși vor putea face declarații de dragoste la megafonul din Gara de Nord București, anunța CFR Calatori. Oferta se numeste ‘Plimbati-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. Reducerea este de 50%…

- O fabrica de procesare a carnii din judetul Bistrita-Nasaud a anuntat ca va concedia colectiv, incepand cu luna viitoare, peste 56% din totalul salariatilor, respective 124 de personae, potrivit datelor Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.

- Multe locuinte noi nu sunt la standardul prevazut de lege, se plang cumparatorii. In goana dupa bani, unii constructori au ridicat sute de blocuri, cu apartamente foarte mici, care nu respecta legea. Insa nicio autoritate nu face controale si nu da sanctiuni. Sesizările către primării…

- In saptamana care urmeaza, mai multe zodii vor atinge apogeul fericrii: vor straluci, vor intalni marea dragoste și vor da piept cu adevarata fericire. Te afli printre cele norocoase? BERBEC – Jumatate din inima ta dorește sa renunțe la partenerul de viața, cealalta jumatate din tine nu are curaj sa…

- Peste jumatate dintre tinerii moldoveni recunosc ca lipsesc de la lecții. Baietii conduc detasat in topul chiulangiilor. Datele se regasesc intr-un studiu realizat de „Magenta Consulting”. Sondajul mai arata ca 60 la suta dintre cei care nu merg la cursuri sint tinerii din familii instarite. Cele mai…

- Angelina Jolie a vizitat refugiatii sirieni din Iordania. Actrița Angelina Jolie, in varsta de 42 de ani, s-a aflat, din nou, in mijlocul sirienilor refugiați in Iordania. Actrița, care este reprezentant special al Inaltului Comisar ONU (Organizația Națiunilor Unite) pentru Refugiați, a mers in tabara…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Avertisment OMS: Jumatate din decesele de rujeola au fost la copii mai mici de 1 an, care nu pot fi vaccinati Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca respectarea schemelor nationale de vaccinare previne aparitia epidemiilor, reprezentand o forma de protectie si pentru copiii care au sub un…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de nisnori și viscol, iar in Bucuresști e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. E adevarat ca a nins și in București, spre bucuria copiilor, chiar daca stratul de nea a fost relativ subțire, dar au…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Parlamentul European ii retine jumatate din salariul lunar eurodeputatului britanic Nigel Farage, unul din liderii campaniei din Marea Britanie in favoarea Brexit-ului, dupa ce o ancheta a stabilit ca el a folosit necorespunzator fonduri publice, a confirmat o sursa din cadrul legislativului comunitar,…

- "Regret ca nu l-am dat cu sapte (n.r. - milioane de euro) pe Alibec. De ce? Acum trei zile am cerut pe el doua milioane si jumatate si nu mi-a dat nimeni. Eu il dadeam daca nu venea in acelasi timp oferta de sapte sigur cu aia de zece la asteptare, il dadeam pe sapte. Si acum regret. Doua milioane si…

- Un depozit preistoric, ce dateaza de jumatate de milion de ani, a fost descoperit în apropierea unei autostrazi din centrul Israelului, au anuntat duminica autoritatile. În timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important,…

- In legatura cu executarea lucrarilor de bransare a apeductului nou-construit din str. A. Mateevici, 34, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, 03 ianuarie 2018, in intervalul 09:00–14:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele…

- Ora 17.00, afara e deja noapte. Pe 1 decembrie, sute de localnici au venit, așa cum fac an de an, in scuarul casei de cultura din Sipoteni sa dea impreuna startul sarbatorilor de iarna prin aprinderea luminițelor de pe brad. Insa aici…nimic. Peste tot – intuneric bezna. Nici macar o luminița nu prevestea…

- Te-ai astepta sa vezi un om hartuit mereu de nemilosul timp, preocupat, taciturn, grabit. Insa atunci cand reusesti sa-l cunosti mai bine, ai langa tine o persoana agreabila, suficient de discreta incat sa nu umple tot spatiul, harnic, da, acesta este cuvantul – harnic, calculat, dispus sa daruiasca…

- Intr-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) se arata ca in urma consultarii publice privind rolul temelor pentru acasa, organizate de Minister și Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE), desfașurata in perioada 07 – 20 noiembrie, au participat, completand…

- Numarul actelor de violența produse in școlile din Romania s-a redus, ajungand la jumatate fața de acum trei ani, a anunțat joi ministrul Educației, Liviu Pop. "În ultimii trei ani de zile, numarul actelor de violența s-a înjumatațit, putem spune ca de la treizeci…