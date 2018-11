Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 militari si 20 de politisti afgani au fost ucisi intr-un atac comis joi din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres.Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei,…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in urma atacurilor coalitiei internationale impotriva Statului Islamic in estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a cerut miercuri Organizatiei Natiunilor Unite sa desfasoare forte de mentinere a pacii in Donbas, in estul tarii sale, informeaza Xinhua. "Sunt increzator ca o operatiune multinationala de mentinere a pacii cu mandat ONU, cu unicul obiectiv clar de restabili…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise intr-un atac terorist comis sambata in timpul unei defilari militare, in orasul iranian Ahvaz, din sud-vestul tarii. Sangerosul atac a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale a fortelor armate. „‘Focul au fost deschis de cativa barbati inarmati din spatele…

- Un elicopter al fortelor de securitate s-a prabusit in vestul Afganistanului si toate cele cinci persoane aflate la bord au murit, inclusiv doi piloti, au anuntat sambata surse oficiale citate de Reuters si dpa. Elicopterul s-a prabusit vineri seara in districtul Balabolok din provincia Farah din cauza…

- Cel putin 11 persoane, inclusiv cinci membri ai fortelor de securitate irakiene, au fost ucise miercuri intr-un atentat cu masina-capcana la un post de control in districtul Qaim, din provincia Anbar, relateaza AFP si Reuters. In deflagratie au fost de asemenea raniti alti cinci membri ai fortelor de…

- Cel putin patru persoane au murit joi, dupa ce au fost impuscate intr-un atac comis la un punct de verificare amplasat de autoritati in partea de est a Libiei, intre orasele Zliten si Khoms, a transmis un oficial local citat de Reuters.

- Cel putin 19 au murit in urma unui atac comis de militanti islamisti in localitatea Mailari din regiunea Guzamla, aflata in nord-estul Nigeriei, a informat duminica un supravietuitor al incidentului, relateaza site-ul agentiei Reuters.