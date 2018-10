Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 octombrie, la ora 11.00, s-a dat startul crosului ”UAB Erasmus Race”. Participanții au alergat 2,8 kilometri, o tura a Cetații Alba Carolina. Evenimentul a avut loc in șanțurile cetații și a implicat studenți internaționali din Anglia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Canada, China, Columbia,…

- Facebook, Google si alte companii de tehnologie au convenit un cod de conduita pentru combaterea stirilor false, din cauza ingrijorarilor ca acestea pot influenta alegerile. Acest cod voluntar, care are rolul sa evite adoptarea unor reglementari dure, prevede supravegherea stricta a publicitatii…

- Vicecampioana Romaniei la polo, CSM Digi Oradea, va juca in compania unor formatii din Italia, Franta si Turcia, in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar Corona Sportul Studentesc va avea adversare din Grecia, Rusia si Muntenegru.

- ARAD. Cu o experienta si traditie de 28 de ani in organizarea evenimentelor agricole, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad propune si in acest an o editie speciala pentru unul dintre cele mai importante evenimente in domeniul agriculturii din Romania – a 29-a editie…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- Tarile pe baza de nepotism despre care scriu (Italia, Grecia, Tunisia, Ucraina…) sunt cam peste tot la fel - o unica patrie in care te recunosti cu jale; dar poti sa si tii la o asemenea patrie, sa ajungi sa o privesti cu ingaduinta, sa incerci sa o protejezi – in van, adesea – de excesele de violenta,…

