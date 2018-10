ONU, avertisment: Vine războiul! 'Gaza este pe cale de implozie. Si nu este o hiperbola. Nu este alarmism. Este realitatea', a avertizat prin legatura video Nickolay Mladenov, care a evocat o economie 'in cadere libera'. 'Toti indicatorii cheie - umanitar, economic, securitar si politc - continua sa se deterioreze. Suntem in pragul unui nou conflict potential devastator, un conflict despre care toti spun ca nu-l doresc, dar este nevoie mai mult decat de cuvinte pentru a-l evita', a subliniat emisarul ONU. In lipsa 'actiunilor clare ale tuturor partilor de a reduce tensiunea, consecintele vor fi teribile', a apreciat el. Bolivia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

