Timişorenii racordaţi la Colterm vor avea din nou căldură noaptea

"Din cauza înrăutățirii prognozei meteo, care preconizează temperaturi minime nocturne până la 6 grade, pentru mai mult de trei zile consecutiv... The post Timişorenii racordaţi la Colterm vor avea din nou căldură noaptea appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]