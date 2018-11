Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ trei milioane de cetateni venezueleni au parasit tara in urma crizei politice si erconomice cu care se confrunta Venezuela, majoritatea incepand cu anul 2015, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters.

- Regele Salman al Arabiei Saudite va incepe marți un turneu local de o saptamana, a declarat un oficial guvernamental pentru agenția Reuters. Monarhia saudita se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima generație din cauza uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi.

- Sute de milioane de copii si adulti in orasele in plina expansiune din Asia sunt subnutriti si vor ramane in aceasta situatie fara o planificare urbana "incluziva si sustenabila", au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite, citati de Reuters și preluat de agerpres.CITEȘTE ȘI: Stresul…

- 'Datele pentru Afganistan sunt foarte sumbre', a subliniat Lanzer. Date ingrijoratoare pentru milioane de oameni 'In ceea ce priveste securitatea alimentara, avem astazi cel putin opt milioane de persoane incadrate la nivelul 3 si cel putin trei milioane de persoane la nivelul 4' de…

- Venezuela a infiintat vineri o politie speciala pentru migratie si a anuntat ca de luna viitoare taxele de eliberare a pasapoartelor vor fi achitate in petro, criptomoneda lansata anul acesta de guvernul de la Caracas, informeaza Reuters. Potrivit ONU, circa 2,6 milioane din cei 30 de milioane…

- O creștere constanta a producției de petrol din S.U.A. va avea loc în urmatorii cinci ani, au declarat oficialii OPEC, duminica, estimând ca cererea pentru țițeiul grupului de producatori va scadea în ciuda creșterii apetitului pentru energie alimentata de expansiunea economica…

- Doi pompieri din Venezuela au fost reținuți de ofițerii militari saptamana aceasta, fiind suspectați ca au realizat un videoclip in care il compara pe președintele Maduro cu un magar care se plimba prin sediul pompierilor, au spus doua grupuri pentru drepturile omului, relateaza Reuters.