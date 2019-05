ONU anunţă începerea retragerii sâmbătă a rebelilor houthi din portul yemenit Hodeida Rebelii houthi ar urma sa inceapa sambata sa se retraga din orasul port Hodeida, prima etapa a incetarii ostilitatilor cu guvernul yemenit decisa in decembrie, potrivit unui comunicat de presa emis vineri de seful misiunii de observare a ONU din Hodeida, Michael Lollesgaard, informeaza AFP. Retragerea ar urma sa se incheie marti, se precizeaza in informarea data publicitatii de fostul general danez. Conform sursei citate, rebelii houthi s-au angajat sa se retraga nu doar din portul Hodeida, oras prin care tranziteaza mare parte din ajutorul umanitar international care ajunge in Yemen, dar si din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen intenționeaza sa își retraga forțele din trei porturi-cheie din Yemen, în decursul a patru zile, începând de sâmbata, a declarat un înalt oficial al Națiunilor Unite responsabil cu monitorizarea acestei acțiuni, conform Reuters.Mișcarea…

- Ajunsa prima data intr-o semifinala de turneu pe zgura, ocupanta locului 1 WTA, Naomi Osaka a fost obligata sa se retraga de la turneul din Stuttgart din cauza unei accidentari suferite in timpul meciului din sferturi cu Dona Vekic. Osaka le-a spus jurnaliștilor ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- "Suntem pregatiti pentru sacrificiu. Suntem pregatiti cu oameni, bani si arme", a declarat Abdul-Malek al-Houthi intr-un rar interviu la postul de televiziune al rebelilor, Al Massira.Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt stalpii unei coalitii militare care intervine din martie…

- Liderul rebelilor houthi din Yemen a avertizat luni ca luptatorii sai ar putea efectua atacuri impotriva unor tinte "strategice" din Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, doua tari care il combat militar, transmite AFP. "Suntem pregatiti pentru sacrificiu. Suntem pregatiti cu oameni, bani si arme",…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru anunța ca a decis sa iși retraga candidatura pentru un nou mandat in Parlamentul European, „in urma unei evaluari personale și a discuțiilor cu familia”, conform Mediafax.Citește și: CUTREMUR dupa decizia lui Tudorel Toader: Victor Ciutacu, Dan Andronic,…

- Partile in conflict in Yemen au convenit asupra primei faze de retragere din zonele-cheie din jurul orasului Hodeida, a anuntat luni ONU, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian Basescu la adresa lui Mihai Gadea și Mircea Badea: ‘Rupeți-va in direct…

- Partile in conflict in Yemen au convenit asupra primei faze de retragere din zonele-cheie din jurul orasului Hodeida, a anuntat luni ONU, informeaza DPA. ONU a descris acordul dintre guvernul yemenit si rebelii houthi ca "un progres important" in incetarea focului la care s-a ajuns la…