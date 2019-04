Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri, dupa o reuniune cu usile inchise a Consiliul de Securitate care a durat peste doua ore, un "armistitiu" in Libia pentru a evita "o batalie sangeroasa" pentru controlul capitalei Tripoli, relateaza AFP. "Avem nevoie sa relansam…

- Circa 4.500 de persoane de la periferia capitalei libiene Tripoli au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma luptelor intre combatantii Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul tarii, si fortele fidele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), potrivit…

- Guvernul Libiei a declarat 21 de morți și 27 de raniți în conflictul armat din apropierea capitalei, potrivit BBC. Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a cerut încetarea conflictului și purtarea unor discuții. Forțele rebele aflate sub conducerea generalului…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon despre situația din Libia cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Cei doi lideri "au discutat despre importanța unei soluții politice la criza actuala, in…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "îngrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizând ca aceasta actiune

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Comandantul fortelor ce detin controlul in estul Libiei, Khalifa Haftar, le-a ordonat joi trupelor sale sa se indrepte catre capitala Tripoli, impingand catre un nou nivel periculos conflictul sau cu guvernul libian recunoscut pe plan international, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Haftar…