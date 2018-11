Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile Unite ar trebui sa faca Statele Unite raspunzatoare pentru reimpunerea luni de sanctiuni care afecteaza industria iraniana a petrolului si cea maritima, masuri care sfideaza o rezolutie a Consiliului de Securitate, a scris ambasadorul Iranului la ONU intr-o scrisoare adresata secretarului…

- Volkswagen si Ford Motor au demarat "discutii exploratorii" pentru a dezvolta in comun vehicule autonome si electrice in cadrul unei aliante strategice care ar permite celor doua companii sa economiseasca miliarde de dolari, a declarat, miercuri, pentru Reuters, o sursa din apropierea acestui dosar,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat ca Moscova a inceput sa pregateasca raspunsuri la indrebarile adresate de Washington privind tratatul de control al armelor, a relatat duminica agentia RIA, citata de Reuters, relateaza Mediafax."Cu doar o saptamana in urma, cateva zile…

- Aliatii NATO nu vor amplasa mai multe arme nucleare in Europa ca raspuns la ceea ce Occidentul numeste o incalcare de catre Rusia a unui acord nuclear din care Washingtonul se va retrage, a anuntat Jens Stoltenberg, secretarul general al aliantei, scrie Reuters preluata de Agerpres.„Nu prevad…

- Un tribunal german a cerut Berlinului sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi pe unele strazi, pentru a reduce poluarea si a se conforma standardelor UE, transmit DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Vanzarea de bauturi racoritoare cu continut ridicat de cofeina catre copii ar putea fi interzisa in Anglia, conform unui anunt facut joi de autoritatile de la Londra care invoca probleme de sanatate publica, transmite Reuters.

- Adunarea Generala a ONU a aprobat vineri nominalizarea fostei presedinte chiliene Michelle Bachelet in functia de Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, relateaza AFP si Reuters.Michelle Bachelet, in varsta de 66 de ani, il va inlocui in functie la sfarsitul lunii pe iordanianul Zeid Ra'ad Al Hussein,…

