Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita si Norvegia le vor prezenta joi membrilor Consiliului de Securitate al ONU rezultatele unei anchete comune asupra sabotarii la 12 mai a unor nave la intrarea in Golful Persic, au informat surse diplomatice, relateaza AFP. Statele Unite au acuzat Iranul ca este "foarte probabil" ca Iranul sa se afle in spatele actelor de sabotaj, cu presupuse mine iraniene si cu obiectivul, in opinia lor, de a determina cresetrea pretului barilului, in contextul in care Washingtonul incearca sa impiedice Teheranul cu sanctiuni sa exporte petrolul sau. O reuniune neoficiala…