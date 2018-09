Stiri pe aceeasi tema

- AJOFM Alba anunta ca angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, la data de 26 septembrie, locuri de munca in Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania,…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Copiii nascuti astazi in tari puternic dezvoltate sunt de asteptat sa traiasca 19 ani mai mult si sa petreaca sapte ani mai mult in scoala decat omologii lor din natiunile cel mai putin dezvoltate, potrivit unui raport la Natiunilor Unite publicat vineri. Norvegia, Elvetia, Australia, Irlanda…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie pentru muncitorii romani, prin reteaua Eures, 2.059 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. În topul…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au crescut cu 5,1% in iunie 2018 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, piata auto din Romania inregistrand un avans anual de 52,4%, al doilea cel mai mare din Europa dupa cel de 72,9% inregistrat in Suedia, arata datele publicate…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…